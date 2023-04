Hapoel Tel Aviv-Venezia oggi in tv, EuroCup basket 2023: orario, programma, streaming (Di mercoledì 12 aprile 2023) Trasferta israeliana per l’Umana Reyer Venezia negli ottavi di finale dell’EuroCup 2023 di basket. I Veneziani volano a a Tel Aviv per affrontare oggi mercoledì 12 Aprile – palla a due alle ore 20:00 – il temibile Hapoel per centrare un posto nei quarti di finale (dove si sfiderebbe la vincente del confronto tra Joventut Badalona e London Lions). I lagunari hanno concluso la regular season con 9-9 di score nel gruppo A, piazzandosi così al sesto posto complessivo. Coach Spahija si affiderà ancora una volta a Mitchell Watt, con Jayson Granger pronto a colpire dall’arco e Marco Spissu in cabina di regia che proverà ad ispirare i compagni. basket: Sergio Scariolo tratta il rinnovo con la Virtus? L’indiscrezione L’Hapoel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Trasferta israeliana per l’Umana Reyernegli ottavi di finale dell’di. Ini volano a a Telper affrontaremercoledì 12 Aprile – palla a due alle ore 20:00 – il temibileper centrare un posto nei quarti di finale (dove si sfiderebbe la vincente del confronto tra Joventut Badalona e London Lions). I lagunari hanno concluso la regular season con 9-9 di score nel gruppo A, piazzandosi così al sesto posto complessivo. Coach Spahija si affiderà ancora una volta a Mitchell Watt, con Jayson Granger pronto a colpire dall’arco e Marco Spissu in cabina di regia che proverà ad ispirare i compagni.: Sergio Scariolo tratta il rinnovo con la Virtus? L’indiscrezione L’...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gemin_steven98 : RT @REYER1872: Sfida da win or go home a Tel Aviv, orogranata nella bolgia della Shlomo Group Arena per strappare il pass per i quarti di f… - REYER1872 : Sfida da win or go home a Tel Aviv, orogranata nella bolgia della Shlomo Group Arena per strappare il pass per i qu… -