Hapoel Tel Aviv-Venezia, Eurocup: ultime e diretta TV (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera alle 20, alla Shlomo Group Arena, l’Hapoel Tel Aviv ospita la Reyer Venezia nella gara valida per gli ottavi di finale di Eurocup. La regular season è infatti volta al termine e ora le squadre lottano per arrivare più in fondo possibile nella competizione. Ecco dunque le ultime e dove vedere in diretta Hapoel Tel Aviv-Venezia. Il momento dell’Hapoel Venezia (Photo credits: Reyer Venezia).L’Hapoel è stata una delle migliori formazioni del gruppo B di Eurocup, riuscendo a chiudere da terza il suo girone con 13 successi e appena 5 sconfitte. Gli stessi della Turk Telekom arrivata seconda che però ha potuto vantare una migliore differenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera alle 20, alla Shlomo Group Arena, l’Telospita la Reyernella gara valida per gli ottavi di finale di. La regular season è infatti volta al termine e ora le squadre lottano per arrivare più in fondo possibile nella competizione. Ecco dunque lee dove vedere inTel. Il momento dell’(Photo credits: Reyer).L’è stata una delle migliori formazioni del gruppo B di, riuscendo a chiudere da terza il suo girone con 13 successi e appena 5 sconfitte. Gli stessi della Turk Telekom arrivata seconda che però ha potuto vantare una migliore differenza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gemin_steven98 : RT @REYER1872: Sfida da win or go home a Tel Aviv, orogranata nella bolgia della Shlomo Group Arena per strappare il pass per i quarti di f… - REYER1872 : Sfida da win or go home a Tel Aviv, orogranata nella bolgia della Shlomo Group Arena per strappare il pass per i qu… -