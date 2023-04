Ha avvelenato la mogli | arrestato ex medico Virtus Bologna E' Indagato anche per la morte della suocera

Si aggrava la posizione del medico bolognese di 64 anni, Gianpaolo Amato, arrestato con l'accusa di aver assassinato la moglie 62enne , Isabella Linsalata, con una somministrazione di farmaci , tra 30 ...Avrebbesia la moglie, Isabella Linsalata che la suocera, Giulia Tateo, morta poche settimane ... "Riacquistata da qualche tempo la fiducia dellae - ricostruisce il giudice che ha ...... ripercorrendo antiche "vie crucis" che a me portarono l'ultimo frutto, la telefonata a ... Amicizia che contagiò anche le nostre, la mia Giuliana e la sua Luisa, che, nei giardini del ...

Ex medico della Virtus indagato: su lui il sospetto di aver avvelenato la moglie e anche la suocera RaiNews

Si aggrava la posizione del medico bolognese di 64 anni, Gianpaolo Amato, arrestato con l’accusa di aver assassinato la moglie 62enne, Isabella Linsalata, con una somministrazione di farmaci, tra 30 e ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...