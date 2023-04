H3N8 in Cina: il primo decesso per H3N8 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Morta una donna di 56 anni in Cina a causa dell’influenza aviaria H3N8. Dalle prime indagini dell’Oms è risultato che l’influenza può aver avuto origine in un mercato umido che la donna aveva visitato e si tratterebbe del terzo caso dichiarato dalla commissione sanitaria della Repubblica popolare cinese. Il decorso della malattia iniziata a fine febbraio con i primi sintomi ha determinato la morte della paziente a causa di una grave polmonite. Il mercato umido che la donna ha visitato e dove presumibilmente ha contratto la malattia è stato ispezionato e le indagini epidemiologiche insieme al tracciamento dei contatti non hanno rivelato altri casi. Nessun contatto stretto ha sviluppato l’infezione o gli stessi sintomi della malattia. Dalle prime stime sembra che il virus sia contraibile solo nel caso si venga a contatto ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Morta una donna di 56 anni ina causa dell’influenza aviaria. Dalle prime indagini dell’Oms è risultato che l’influenza può aver avuto origine in un mercato umido che la donna aveva visitato e si tratterebbe del terzo caso dichiarato dalla commissione sanitaria della Repubblica popolare cinese. Il decorso della malattia iniziata a fine febbraio con i primi sintomi ha determinato la morte della paziente a causa di una grave polmonite. Il mercato umido che la donna ha visitato e dove presumibilmente ha contratto la malattia è stato ispezionato e le indagini epidemiologiche insieme al tracciamento dei contatti non hanno rivelato altri casi. Nessun contatto stretto ha sviluppato l’infezione o gli stessi sintomi della malattia. Dalle prime stime sembra che il virus sia contraibile solo nel caso si venga a contatto ...

