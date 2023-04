Guida TV: programmi di stasera, mercoledì 12 aprile 2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 12.4.2023, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Pretty Woman Film RAI2 Rocco Schiavone Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Luce dei tuoi occhi 2 Fiction ITALIA1 Back to School 2 Show LA7 Atlantide Documentario REALTIME Matrimonio a Prima Vista Italia Docureality CIELO Vulcano – Los Angeles 1977 Film TV8 A casa tutti bene – La serie Serie TV NOVE Il domani tra di noi Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 12 aprile 2023)aitv della prima serata di oggi,12.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Pretty Woman Film RAI2 Rocco Schiavone Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Luce dei tuoi occhi 2 Fiction ITALIA1 Back to School 2 Show LA7 Atlantide Documentario REALTIME Matrimonio a Prima Vista Italia Docureality CIELO Vulcano – Los Angeles 1977 Film TV8 A casa tutti bene – La serie Serie TV NOVE Il domani tra di noi Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

