Guerra in Ucraina, decapitazione dei soldati di Kiev finisce in rete. La denuncia di Zelensky: “I russi sono delle bestie” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Guerra in Ucraina, arrivano immagini terribili con alcuni soldati Ucraina decapitati dai militari russi. Dopo la pubblicazione dei due filmati sono partite le denunce dai leader locali ed internazionali. Mosca ha replicato che indagherà sulla vicenda. Guerra in Ucraina, decapitazione dei soldati di Kiev finisce in rete Arrivano notizie orribili dall’Ucraina e che se confermate effettivamente andrebbero ancora di più rendere questa Guerra un massacro inaudito. Da qualche ora circolerebbe un video sui social che mostra un soldato russo decapitare un militare ucraino con un coltello. Non solo perché un secondo video fa vedere i cadaveri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023)in, arrivano immagini terribili con alcunidecapitati dai militari. Dopo la pubblicazione dei due filmatipartite le denunce dai leader locali ed internazionali. Mosca ha replicato che indagherà sulla vicenda.indeidiinArrivano notizie orribili dall’e che se confermate effettivamente andrebbero ancora di più rendere questaun massacro inaudito. Da qualche ora circolerebbe un video sui social che mostra un soldato russo decapitare un militare ucraino con un coltello. Non solo perché un secondo video fa vedere i cadaveri ...

