Guerra in Ucraina, avvocato salernitano scrive alla Corte Penale Internazionale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArriva da Altavilla Silentina, cittadina salernitana sita nel cuore degli Alburni, dove ha sede il suo studio legale, l’esposto inviato dall’avvocato Luigi Gaudiano, alla Corte Penale Internazionale, in cui si chiede al Procuratore di aprire un’indagine al fine di – “accertare i crimini posti in essere dal presidente Vladimir Vladimirovi? Putin, nonché, le eventuali manovre evasive ed omissive, poste in essere dalla Russia, per aver dato esecuzione al medesimo disegno criminoso”. Una richiesta, quella del legale salernitano, alla Procura Internazionale, di valutare il comportamento del Presidente russo nei confronti dei cittadini dell’Ucraina, inviato in copia anche al Presidente della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArriva da Altavilla Silentina, cittadina salernitana sita nel cuore degli Alburni, dove ha sede il suo studio legale, l’esposto inviato dall’Luigi Gaudiano,, in cui si chiede al Procuratore di aprire un’indagine al fine di – “accertare i crimini posti in essere dal presidente Vladimir Vladimirovi? Putin, nonché, le eventuali manovre evasive ed omissive, poste in essere dRussia, per aver dato esecuzione al medesimo disegno criminoso”. Una richiesta, quella del legaleProcura, di valutare il comportamento del Presidente russo nei confronti dei cittadini dell’, inviato in copia anche al Presidente della ...

