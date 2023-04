Guerra a Taiwan tra finzione e realtà

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Non appena concluse le ultime manovre militari attorno a, durate tre giorni, l'Esercito di liberazione cinese ha dichiarato di essere "pronto a combattere” per conquistare l’isola grazie a quelle che definisce pattuglie di combattimento “Joint Sword”, ovvero ha dato l’ennesimo avvertimento all'autogoverno di Taipei. A essere particolarmente crude sono le parole usate dal portavoce dei militari cinesi, ripetute perfettamente anche nei telegiornali della Repubblica Popolare: “Le truppe sono pronte a combattere in ogni momento per distruggere con decisione qualsiasi forma d’indipendenza die i tentativi d’interferenza straniera”. Dunque, se dal punto di vista verbale c’è stata certamente una escalation, da quello delle forze in campo inquesta operazione non è stata proprio come Pechino l’ha descritta. Non è infatti ...