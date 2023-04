Guardiani della Galassia 3: svelati i nuovi costumi dei protagonisti nel film di James Gunn (Di mercoledì 12 aprile 2023) Continua inarrestabile il marketing dedicato al prossimo film dei Marvel Studios che arriverà nelle sale di tutto il mondo a maggio. I Marvel Studios hanno diffuso in rete le immagini dei Guardiani con indosso i nuovi costumi che sfoggeranno nell'atteso Guardiani della Galassia Vol. 3, scritto e diretto ancora da James Gunn e in uscita nelle sale il 3 maggio prossimo. Prima di questo film capitava raramente che il team sfoggiasse dei costumi coordinati, segno che questo nuovo Volume vedrà i nostri Guardiani più uniti che mai in quella che sarà la loro ultima avventura in questa configurazione, almeno stando a quanto dichiarato dai vari protagonisti e da ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) Continua inarrestabile il marketing dedicato al prossimodei Marvel Studios che arriverà nelle sale di tutto il mondo a maggio. I Marvel Studios hanno diffuso in rete le immagini deicon indosso iche sfoggeranno nell'attesoVol. 3, scritto e diretto ancora dae in uscita nelle sale il 3 maggio prossimo. Prima di questocapitava raramente che il team sfoggiasse deicoordinati, segno che questo nuovo Volume vedrà i nostripiù uniti che mai in quella che sarà la loro ultima avventura in questa configurazione, almeno stando a quanto dichiarato dai varie da ...

