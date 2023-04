Gualtieri: “Fiumicino rafforza candidatura Roma a expo 2030” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Siamo di fronte a un crescendo e speriamo culmini con expo 2030. La prossima settimana verranno a Roma gli ispettori di expo. Sappiamo di poter dire che abbiamo uno dei migliori aeroporti del mondo, uno degli elementi che darà forza e credibilità alla nostra candidatura”. A sottolinearlo è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell’inaugurazione della nuova area di imbarco del terminal uno dell’aeroporto di Fiumicino. “Veniamo da numeri straordinari per le vacanze pasquali – rileva Gualtieri – ed è molto importante che Fiumicino cresca come sta facendo”. E a questa crescita Adr dà il suo contributo rendendo l’hub della capitale un “fiore all’occhiello”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Siamo di fronte a un crescendo e speriamo culmini con. La prossima settimana verranno agli ispettori di. Sappiamo di poter dire che abbiamo uno dei migliori aeroporti del mondo, uno degli elementi che darà forza e credibilità alla nostra”. A sottolinearlo è il sindaco di, Roberto, nel corso dell’inaugurazione della nuova area di imbarco del terminal uno dell’aeroporto di. “Veniamo da numeri straordinari per le vacanze pasquali – rileva– ed è molto importante checresca come sta facendo”. E a questa crescita Adr dà il suo contributo rendendo l’hub della capitale un “fiore all’occhiello”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

