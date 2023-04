Gualtieri: “Fiumicino rafforza candidatura Roma a expo 2030” (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – “Siamo di fronte a un crescendo e speriamo culmini con expo 2030. La prossima settimana verranno a Roma gli ispettori di expo. Sappiamo di poter dire che abbiamo uno dei migliori aeroporti del mondo, uno degli elementi che darà forza e credibilità alla nostra candidatura”. A sottolinearlo è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell’inaugurazione della nuova area di imbarco del terminal uno dell’aeroporto di Fiumicino. “Veniamo da numeri straordinari per le vacanze pasquali – rileva Gualtieri – ed è molto importante che Fiumicino cresca come sta facendo”. E a questa crescita Adr dà il suo contributo rendendo l’hub della capitale un “fiore all’occhiello”. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – “Siamo di fronte a un crescendo e speriamo culmini con. La prossima settimana verranno agli ispettori di. Sappiamo di poter dire che abbiamo uno dei migliori aeroporti del mondo, uno degli elementi che darà forza e credibilità alla nostra”. A sottolinearlo è il sindaco di, Roberto, nel corso dell’inaugurazione della nuova area di imbarco del terminal uno dell’aeroporto di. “Veniamo da numeri straordinari per le vacanze pasquali – rileva– ed è molto importante checresca come sta facendo”. E a questa crescita Adr dà il suo contributo rendendo l’hub della capitale un “fiore all’occhiello”. L'articolo proviene da Italia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Gualtieri: 'Fiumicino rafforza candidatura Roma a expo 2030': (Adnkronos) - 'Siamo di fronte a un crescendo e speri… - ledicoladelsud : Gualtieri: “Fiumicino rafforza candidatura Roma a expo 2030” - Italpress : Aeroporto Fiumicino, Gualtieri “Volano strategico per lo sviluppo” - ItaliaNotizie24 : Aeroporto Fiumicino, Gualtieri “Volano strategico per lo sviluppo” - blogsicilia : #notizie #sicilia Aeroporto Fiumicino, Gualtieri 'Volano strategico per lo sviluppo' - -