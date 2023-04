Gremlins: Secrets of the Mogwai racconterà le origini di Gizmo, ecco il nuovo teaser della serie animata (Di mercoledì 12 aprile 2023) La storia di Gizmo verrà raccontata nella serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai, di cui online è stato condiviso un teaser. La serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai arriverà sugli schermi di Max, la nuova piattaforma di Warner Bros Discovery, il 23 maggio e il teaser mostra in anteprima alcune scene. Nel video si vede infatti l'incontro tra Gizmo e il giovane Sam, che decide di intraprendere una missione per mettere al sicuro l'adorabile creatura. L'impresa, nonostante l'aiuto di alcuni alleati, non sarà delle più semplici. La sinossi di Gremlins: Secrets of the Mogwai anticipa: ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) La storia diverrà raccontata nellaof the, di cui online è stato condiviso un. Laof thearriverà sugli schermi di Max, la nuova piattaforma di Warner Bros Discovery, il 23 maggio e ilmostra in anteprima alcune scene. Nel video si vede infatti l'incontro trae il giovane Sam, che decide di intraprendere una missione per mettere al sicuro l'adorabile creatura. L'impresa, nonostante l'aiuto di alcuni alleati, non sarà delle più semplici. La sinossi diof theanticipa: ...

