Grandi e funzionali o piccole e preziose? Secondo Succession le borse rivelano chi siamo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) «Ha portato una borsa ridicolmente capiente. Cosa c’è lì dentro, eh? Le scarpe basse per la metropolitana? La schiscetta per il pranzo? Voglio dire, Greg, è mostruosa. È gigantesca. Potresti portarla in campeggio o farla scivolare sul pavimento dopo una rapina in banca» (le rapine in banca nella vita reale sono commesse solo da noi buzzurri: le frodi in banca sono per le élite). Un perfetto esempio di burinaggine unito a una tonnellata di pacchianeria, insomma: è la grande shopper Burberry dal riconoscibilissimo Novacheck – il motivo tartan del brand britannico – giudicata dal personaggio di Tom Wambsgans, interpretato da Matthew Macfadyen, nella prima puntata della quarta stagione di. La indossa la fin troppo socievole (dunque, arricchita) Bridget, nuova ragazza del cugino Greg, il cui look non è in sintonia col “lusso silenzioso” dei miliardari nell’Upper ...