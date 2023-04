Grande Fratello Vip, Donnalisi e Oriele nel cast di Temptation Island? Arriva la decisione di Maria De Filippi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le ultime indiscrezioni sul cast di Temptation Island: "Maria non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione". Leggi su comingsoon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le ultime indiscrezioni suldi: "non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Oggi è un grande giorno': il fratello di Emanuela Orlandi dalle 15 a colloquio con il capo della Procura in Vatica… - LaStampa : Caso Orlandi, il fratello di Manuela incontra il promotore di Giustizia in Vaticano: “Il grande giorno è arrivato” - vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - Commentodisper1 : @martina20047130 Tra l'altro ,se vogliamo essere puntigliosi, ha deciso di partecipare al grande fratello e se lo è… - CrisAvalon : @nicolasavoia @francescobramat @AleStonata Guardati il grande fratello -