Grana nuovo stadio per il Chelsea | c’è anche il nodo del nome

Il Chelsea vuole abbandonare Stamford Bridge. Questa è la volontà, nemmeno tanto nascosta, del nuovo proprietario Todd Borhly che vuole vedere i suoi Blues in un impianto ben più grande dell'attuale che ospita 40 mila spettatori. Un ampliamento è molto difficile, con studi fatti negli ultimi mesi, visto che lo stadio si trova nel quartiere L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

