Graduatorie GPS, elenco aggiuntivo prima fascia per 2023/2024: chi può cambiare provincia. TUTTE le indicazioni del Ministero (Di mercoledì 12 aprile 2023) Graduatorie GPS: da oggi 12 aprile su Istanze online la domanda per l'inserimento nell'elenco aggiuntivo di prima fascia, utile per le supplenze del 2023/24 ed eventualmente per i ruoli su sostegno (come stabilito dalla Bozza del decreto P, ancora non pubblicato in Gazzetta ufficiale). I sindacati chiedono di poter utilizzare per i ruoli anche gli elenchi delle classi di concorso posto comune. Per questo è fondamentale la provincia di inclusione, ma tanti aspiranti l'hanno già scelta nella domanda presentata entro il 31 maggio 2022 e non possono modificarla. Altri invece possono cambiarla o sceglierla ex novo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 aprile 2023)GPS: da oggi 12 aprile su Istanze online la domanda per l'inserimento nell'di, utile per le supplenze del/24 ed eventualmente per i ruoli su sostegno (come stabilito dalla Bozza del decreto P, ancora non pubblicato in Gazzetta ufficiale). I sindacati chiedono di poter utilizzare per i ruoli anche gli elenchi delle classi di concorso posto comune. Per questo è fondamentale ladi inclusione, ma tanti aspiranti l'hanno già scelta nella domanda presentata entro il 31 maggio 2022 e non possono modificarla. Altri invece possono cambiarla o sceglierla ex novo. L'articolo .

