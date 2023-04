Google ha pensato ad una nuova funzione automatica salva-spazio per Android (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Se ti capita di trovarti a utilizzare un telefono Android nel 2023 che non ha abbastanza spazio di archiviazione, Google ha una funzione che potrebbe aiutarti. In un post sul blog, la società ha annunciato una nuova feature chiamata archiviazione automatica. Google afferma che uno dei motivi principali per cui gli utenti eliminano le app dai loro telefoni è liberare spazio di archiviazione, probabilmente per altre app. O tutte quelle foto e video che devi pagare per archiviare con Google Foto. La cosa interessante qui è che l’archiviazione automatica non significa l’eliminazione automatica: Android non eliminerà semplicemente l’intera app dal tuo ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoSe ti capita di trovarti a utilizzare un telefononel 2023 che non ha abbastanzadi archiviazione,ha unache potrebbe aiutarti. In un post sul blog, la società ha annunciato unafeature chiamata archiviazioneafferma che uno dei motivi principali per cui gli utenti eliminano le app dai loro telefoni è liberaredi archiviazione, probabilmente per altre app. O tutte quelle foto e video che devi pagare per archiviare conFoto. La cosa interessante qui è che l’archiviazionenon significa l’eliminazionenon eliminerà semplicemente l’intera app dal tuo ...

