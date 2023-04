Golden power su Priolo e il 5G cinese. Le mosse del governo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Via libera alla vendita della raffineria Isab di Priolo. Dopo che le voci riguardo alle connessioni russe si sono rivelate infondate, il Consiglio dei ministri ha autorizzato la società cipriota Goi Energy ad acquisire l’impianto da Litasco, società svizzera controllata dalla russa Lukoil. Secondo il Sole 24 Ore, l’operazione varrà 1,2 miliardi di euro e dovrebbe essere conclusa “nelle prossime settimane”. Tuttavia, il governo di Giorgia Meloni ha esercitato il Golden power per porre dei paletti all’operato di Goi. L’attenzione del governo è dovuta alla rilevanza strategica della raffineria di Priolo, che raffina 10,6 milioni di tonnellate di greggio all’anno e copre quasi un quarto del fabbisogno italiano di benzina. Inoltre, l’azienda impiega un migliaio di lavoratori direttamente e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) Via libera alla vendita della raffineria Isab di. Dopo che le voci riguardo alle connessioni russe si sono rivelate infondate, il Consiglio dei ministri ha autorizzato la società cipriota Goi Energy ad acquisire l’impianto da Litasco, società svizzera controllata dalla russa Lukoil. Secondo il Sole 24 Ore, l’operazione varrà 1,2 miliardi di euro e dovrebbe essere conclusa “nelle prossime settimane”. Tuttavia, ildi Giorgia Meloni ha esercitato ilper porre dei paletti all’operato di Goi. L’attenzione delè dovuta alla rilevanza strategica della raffineria di, che raffina 10,6 milioni di tonnellate di greggio all’anno e copre quasi un quarto del fabbisogno italiano di benzina. Inoltre, l’azienda impiega un migliaio di lavoratori direttamente e ...

