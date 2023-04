Gli investimenti nelle rinnovabili e lo choc energetico dei prezzi: ma non è solo colpa della guerra (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’emergenza climatica si sta facendo sempre più evidente, ma questo non sembra né velocizzare i tempi di riconversione né indirizzare le scelte politiche di investimento verso fonti rinnovabili di energia in quei paesi ancora dipendenti da fonti fossili. Inoltre, l’attuale crisi energetica dei prezzi scoraggia gli investimenti in rinnovabili e tecnologie green, a causa della minore disponibilità di risorse finanziarie. Il Report sulla siccità “Drought in Europe”, pubblicato dal Joint Research Centre Global Drought Observatory (GDO) of the Copernicus Emergency Management service (CEMS) della Commissione Europea a marzo 2023, allerta riguardo “le anomalie dell’umidità del suolo e del flusso dei fiumi dovute ad un inverno estremamente secco e caldo”. La figura sottostante (tratta dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’emergenza climatica si sta facendo sempre più evidente, ma questo non sembra né velocizzare i tempi di riconversione né indirizzare le scelte politiche di investimento verso fontidi energia in quei paesi ancora dipendenti da fonti fossili. Inoltre, l’attuale crisi energetica deiscoraggia gliine tecnologie green, a causaminore disponibilità di risorse finanziarie. Il Report sulla siccità “Drought in Europe”, pubblicato dal Joint Research Centre Global Drought Observatory (GDO) of the Copernicus Emergency Management service (CEMS)Commissione Europea a marzo 2023, allerta riguardo “le anomalie dell’umidità del suolo e del flusso dei fiumi dovute ad un inverno estremamente secco e caldo”. La figura sottostante (tratta dal ...

