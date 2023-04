Giuntoli: “Milan-Napoli, siamo carichi. Grandi meriti a De Laurentiis” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cristiano Giuntoli parla ai microfoni di Premium Video della sfida Milan-Napoli dì Champions League, quarti di finale. Il direttore sportivo del Napoli dice: “siamo carichi per la sfida con il Milan, bella emozione”. Poi sul suo lavoro dice: “I meriti vanno divisi con gli altri collaboratori e con tutta la società. Il lavoro è collettivo. Dalla C alla Champions? Credo che Grandissimo merito vada dato ad Aurelio De Laurentiis che ha portato il Napoli sul tetto del mondo”. Giuntoli non vuole parlare di “mercato anche perché questa sera si pensa solo alla squadra ed alla partita da giocare. Abbiamo fatto un pezzo di storia e vogliamo continuare a farlo”. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cristianoparla ai microfoni di Premium Video della sfidadì Champions League, quarti di finale. Il direttore sportivo deldice: “per la sfida con il, bella emozione”. Poi sul suo lavoro dice: “Ivanno divisi con gli altri collaboratori e con tutta la società. Il lavoro è collettivo. Dalla C alla Champions? Credo chessimo merito vada dato ad Aurelio Deche ha portato ilsul tetto del mondo”.non vuole parlare di “mercato anche perché questa sera si pensa solo alla squadra ed alla partita da giocare. Abbiamo fatto un pezzo di storia e vogliamo continuare a farlo”. L'articolo proviene da Calcio ...

