Giuntoli | «Il merito di questo Napoli è di De Laurentiis e delle sue intuizioni Lo ringrazio»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel prepartita di Milan-di Champions League a San Siro, ai microfoni di Prime Video il direttore sportivo del, Cristiano. «Siamo molto emozionati, ma alla fine i ragazzi ci hanno dato prova di saper superare grandi prove, siamo molto fiduciosi». Ha la consapevolezza di essere l’artefice di una cosa grandissima? «Non sono abituato a parlare di me stesso, ma i grandi risultati si fanno col gruppo, a partire dal presidente allo staff all’allenatore e ai calciatori, è un anno molto importante e i risultati vanno condivisi con tutti». Diciannove anni fa ilera in Serie C. C’è un momento che è più nel suo cuore o del presidente? «In quello del presidente non c’è. Credo che la proprietà, con Deha fattocose straordinarie prendendo una squadra in ...