Giulia Salemi a “Ciao Darwin”? La replica di Sonia Bruganelli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si è conclusa l’esperienza di Sonia Bruganelli al GF Vip. In diverse interviste, la moglie di Paolo Bonolis ha dichiarato che questo era l’ultimo anno nel cast del reality. Ma l’opinionista pare che sia rimasta molto affascinata da Giulia Salemi, quest’anno al timone dei social del programma Mediaset. E prima si salutarsi è arrivata un’allettante … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si è conclusa l’esperienza dial GF Vip. In diverse interviste, la moglie di Paolo Bonolis ha dichiarato che questo era l’ultimo anno nel cast del reality. Ma l’opinionista pare che sia rimasta molto affascinata da, quest’anno al timone dei social del programma Mediaset. E prima si salutarsi è arrivata un’allettante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefani92272178 : Giulia Salemi kardashian è sbarcata a Los Angeles signori ?? - prelemina81 : RT @dgCarmel81: #prelemi Cmq mi farò qualche nemic* nella mia tl ,e anche la stessa salemi forse?? Ma la kardashian troppo sopravvalutata x… - Mariangela93 : RT @federicapaparo: Giulia Salemi alla conquista della Città degli Angeli ?#prelemi - Antoman56920192 : RT @Didi854857731: Comunque il fisico della Salemi non è minimamente paragonabile a quello di Kim!! Mi spiace ma Giulia > Kim!! ???? Non c’è… - BorisVascotto : RT @Didi854857731: E STI CAZZIIII NON LO SCRIVIAMO?? Giulia Salemi in America sarebbe super famosa ne sono convinta!! È il suo mondo!!… -