Giro di Sicilia 2023 | risultati e ordine di arrivo seconda tappa | trionfa Bonifazio in volata

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ie l’didelladeldi, la Canicattì-Vittoria di 193 chilometri. La corsa si è decisa ine a spuntarla è stato l’italiano Niccolò, al termina di una gara che è stata molto di colore azzurro. Al secondo posto, infatti, troviamo Vincenzo Albanese e sono altri quattro gli italiano in Top 10: Filippo Fiorelli è quarto, Damiano Caruso è quinto, Andrea D’Amato si piazza sesto, Alessandro Motta chiude in nona piazza. Per quel che concerne il podio, invece, sul suo gradino più basso troviamo Blake Quick, unico tra i primi sei a non rappresentare il tricolore.DI1)Niccolò – ...