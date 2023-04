Giro di Sicilia 2023, la classifica aggiornata dopo la seconda tappa: Fisher-Black comanda davanti ad Albanese (Di mercoledì 12 aprile 2023) La classifica generale aggiornata del Giro di Sicilia 2023 in seguito alla seconda tappa, la Canicattì-Vittoria di 193 chilometri. comanda la graduatoria Finn Fisher-Black, con l’australiano che guida una classifica dominata dagli italiano: dietro di lui, infatti, troviamo Vincenzo Albanese, Diego Ulissi, Damiano Caruso, Thomas Pesenti e Valerio Conti. Ottavo è Walter Calzoni, decimo Kevin Colleoni. LA classifica aggiornata Finn Fisher-Black Vincenzo Albanese +0’06” Diego ULISSI +0’14” Damiano CARUSO +0’18” Thomas PESENTI +0’18” Valerio CONTI +0’18” Kobe GOOSSENS +0’18” Walter CALZONI +0’18” Alexey ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lageneraledeldiin seguito alla, la Canicattì-Vittoria di 193 chilometri.la graduatoria Finn, con l’australiano che guida unadominata dagli italiano: dietro di lui, infatti, troviamo Vincenzo, Diego Ulissi, Damiano Caruso, Thomas Pesenti e Valerio Conti. Ottavo è Walter Calzoni, decimo Kevin Colleoni. LAFinnVincenzo+0’06” Diego ULISSI +0’14” Damiano CARUSO +0’18” Thomas PESENTI +0’18” Valerio CONTI +0’18” Kobe GOOSSENS +0’18” Walter CALZONI +0’18” Alexey ...

