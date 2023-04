Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2023 | scelta la Nazionale italiana | c’è Elia Viviani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Una settimana tutta al Sud per il calendario del ciclismo italiano. Appena terminato ildi Sicilia ci sarà spazio, domenica 16 aprile, per ildi. Presente al via anche laguidata da Daniele Bennati: il leadersquadra tricolore sarà ancora, già presente nella corsa isolana. LIVEdi Sicilia, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: sei italiani tra i nove corridori in fuga, gruppo a 2? Poi tanti giovani: spazio a due corridori World Tour, che ovviamente stanno trovando meno spazio nelle loro compagini, come Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan) e Marco Frigo ...