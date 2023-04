Giovanni Allevi, l’annuncio dall’ospedale commuove gli Italiani: tutti in lacrime (Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. – Paola Pellai, giornalista di punta di «Libero Quotidiano», ha dedicato un bellissimo articolo a Giovanni Allevi, pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra stimato in Italia e all’estero, che sta lottando contro una brutta malattia. Nei giorni scorsi l’artista era tornato a parlare dall’istituto Tumori di Milano della sua battaglia contro il mieloma multiplo e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. leggi anche: Giovanni Allevi, l’annuncio dall’ospedale: Italiani in lacrime leggi anche: Giovanni Allevi si lascia andare allo sconforto: l’annuncio gela i fan «Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. – Paola Pellai, giornalista di punta di «Libero Quotidiano», ha dedicato un bellissimo articolo a, pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra stimato in Italia e all’estero, che sta lottando contro una brutta malattia. Nei giorni scorsi l’artista era tornato a parlare dall’istituto Tumori di Milano della sua battaglia contro il mieloma multiplo e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. leggi anche:inleggi anche:si lascia andare allo sconforto:gela i fan «Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ...

