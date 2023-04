Giovanna Mezzogiorno | “Mia sorella Marina cresciuta da due mamme L’Italia? Paese razzista verso gli omosessuali | chi la pensa diversamente…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Fierissima di essere italiana” ma anche non “radicata da nessuna parte“. Cosìal Corriere della Sera, in una lunga intervista: “Sono una persona che ovunque va sta bene. Una cosa che ti dà immense possibilità. Non sono una che parte da un posto piangendo perché sa che non potrà più stare lì. Da quando avevo 8 anni e mezzo questa cosa non mi appartiene. E mi auguro che i miei ragazzi crescano così: importante è il mondo, le persone diverse da noi. Sì, onestamente, per quello che vedo attorno, in questo senso penso di essere poco italiana. Sono una sradicata”, ammette. I suoi ragazzi, i suoi figli gemelli 12enni, Leone e Zeno che vivono con lei e il marito a Torino: “È la città in cui sto da più tempo consecutivamente”. Quando si parla di essere mamma,lascia “ai posteri l’ardua sentenza se l’avrò fatta ...