Giovanna Mezzogiorno | “Mia sorella cresciuta da due donne gay L’Italia è un po’ razzista verso l’omosessualità”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “Miaè stata educata e formata da una coppia gay”. A raccontarlo è l’attrice, che in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato della sua famiglia e della sua posizione sulle adozioni da parte di coppie omogenitoriali. “Tutto ciò che riguarda il mondo dell’infanzia mi lascia senza parole e andrebbe rivisto”, ha detto la 48enne. “Non solo per dare la possibilità a coppie omosessuali di avere e adottare figli con gli stessi identici diritti delle coppie eterosessuali. Trovo anche scandalosa la fatica che devono fare le coppie eterosessuali per adottare”. Secondo l’inteprete de “L’ultimo bacio” e di “Basilicata coast to coast” la situazione delle adozioni è “folle” e uno “scandalo mondiale”, in un contesto “con milioni di bambini che hanno un bisogno incredibile di famiglia”. “Nella maggioranza della ...