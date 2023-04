Giovanna Mezzogiorno: «In Italia c’è l’ossessione dell’attaccamento alle radici, quanta retorica…» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista l’attrice Giovanna Mezzogiorno. Una chiacchierata su diversi temi, tra cui il rapporto con i figli e l’importanza che in Italia si dà alle proprie origini. La Mezzogiorno la definisce eccessivamente retorica. «Da noi c’è anche un’esagerata attitudine a proteggere i figli. Siamo dominati da idee super tradizionaliste per cui devono restare piccoli e protetti dalla famiglia fino a quando hanno 25 anni o più. Un’ossessione. Come quella dell’essere attaccati alle proprie radici. È importante ma so anche che c’è un’enorme retorica su questo». La Mezzogiorno spiega: «Non sono radicata da nessuna parte e mi va benissimo così. Sono una persona che ovunque va sta bene. Una cosache ti dà immense possibilità. Non sono una che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista l’attrice. Una chiacchierata su diversi temi, tra cui il rapporto con i figli e l’importanza che insi dàproprie origini. Lala definisce eccessivamente retorica. «Da noi c’è anche un’esagerata attitudine a proteggere i figli. Siamo dominati da idee super tradizionaliste per cui devono restare piccoli e protetti dalla famiglia fino a quando hanno 25 anni o più. Un’ossessione. Come quella dell’essere attaccatiproprie. È importante ma so anche che c’è un’enorme retorica su questo». Laspiega: «Non sono radicata da nessuna parte e mi va benissimo così. Sono una persona che ovunque va sta bene. Una cosache ti dà immense possibilità. Non sono una che ...

