Giovane picchiato da coetanei al ‘Vulcano Buono’ | denunciati sei minori

Sei ragazzi, tutti tra i 14 ed 15 anni, sono stati identificati dai carabinieri per aver aggredito sabato scorso un loro coetaneo. I fatti sono accaduti presso il centro commerciale "Vulcano Buono" di Nola. Grazie alle immediate indagini condotte dai militari della stazione di Nola sono stati identificati. Ora dovranno rispondere di lesioni personali e minacce. La vittima è stata colpita anche con uno sfollagente.

Il racconto di un giovane somalo, assolto dall’accusa di aver picchiato un connazionale nei pressi di San Francesco per rapinargli pochi euro e il telefono cellulare.(ANSA) - PADOVA, 11 APR - La Polizia di Padova ha arrestato un giovane di 26 anni per aver picchiato la madre. Il fatto avvenuto nel giorno di Pasqua, in un'abitazione nei pressi di Ponte San Nicolò.