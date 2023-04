Giorgio Bianchi e i dati sulla mortalità

Leggi su butac

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ci è stato segnalato un post apparso sui canali social di, fotogiornalista che si occupa in particolare del conflitto tra Russia e Ucraina di cui ci siamo occupati più volte negli ultimi tre anni. Il post ve lo riportiamo nella sua interezza: Marco Cosentinoufficiali ISTAT. Nel 2022 in Italia un po’ più morti che nel 2021 e un po’ meno che nel 2020. Ma non tanto, un po’. Si muore come prima, ma non di C***d. Quindi non frega nulla a nessuno. La morte senza lo shock di una pandemia, la morte anonima che colpisce per altri motivi o per motivi che — per carità — non si possono nemmeno pensare, non è di utilità alcuna per il potere. Per questo il potere non se ne occupa. Nemmeno se ne accorge. I bei tempi in cui ogni cosa poteva e doveva essere sacrificata per salvare vite sono passati: oggi ogni vita può e deve ...