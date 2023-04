Giordano: "Milan-Napoli? Gli azzurri hanno dimostrato di essere superiori, spero che.." (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport, di seguito le sue dichiarazioni: "In cuor mio spero che passi il Napoli, che ha dimostrato di essere superiore finora. La sconfitta del Maradona ha tolto qualche certezza e ne ha data qualcuna in più al Milan, si deciderà tutto nel ritorno: a Milano non mi aspetto un risultato che garantisca la qualificazione". Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Bruno, ex calciatore del, ha parlato al Corriere dello Sport, di seguito le sue dichiarazioni: "In cuor mioche passi il, che hadisuperiore finora. La sconfitta del Maradona ha tolto qualche certezza e ne ha data qualcuna in più al, si deciderà tutto nel ritorno: ao non mi aspetto un risultato che garantisca la qualificazione".

