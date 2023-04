Ginnastica artistica, festa per la squadra femminile italiana: medaglia d’argento agli Europei (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo l’oro della squadra maschile, arriva la medaglia d’argento agli Europei di Antalya, in Turchia, per le azzurre della Ginnastica artistica. In seguito alle sei rotazioni previste nel concorso a squadre, l’Italia si piazza seconda dietro solo alla Gran Bretagna, che ha raccolto 164.428 punti, 2.799 in più delle azzurre che ne collezionano 161.629. In terza posizione i Paesi Bassi, a 158.896 punti. April 12, 2023 In copertina: Simone Ferraro / FederGinnastica su Open Leggi anche: Ginnastica artistica, Italia campione d’Europa: primo oro storico nella gara a squadre maschile – Il video Ginnastica, squalifica di un anno per l’allenatrice Stefania Fogliata: la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo l’oro dellamaschile, arriva ladi Antalya, in Turchia, per le azzurre della. In seguito alle sei rotazioni previste nel concorso a squadre, l’Italia si piazza seconda dietro solo alla Gran Bretagna, che ha raccolto 164.428 punti, 2.799 in più delle azzurre che ne collezionano 161.629. In terza posizione i Paesi Bassi, a 158.896 punti. April 12, 2023 In copertina: Simone Ferraro / Federsu Open Leggi anche:, Italia campione d’Europa: primo oro storico nella gara a squadre maschile – Il video, squalifica di un anno per l’allenatrice Stefania Fogliata: la ...

