Ginnastica artistica | Europei Antalya 2023 | le Fate si arrendono alla Gran Bretagna | azzurre d’argento

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ledellanon si ripetono e non riescono a difendere l’oro nella gara a squadre aglidi, in Turchia. L’Italia si arrende infatti, che si prende l’oro col punteggio di 164.328, battendo leche ottengono un 161.629 comunque positivo che frutta l’argento. Bronzo all’Olanda, poi Ungheria, Romania, sesta una deludente Francia, quindi Belgio, Spagna e Germania. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL CALENDARIO COMPLETO L’Italia si rende protagonista di un’ottima prima rotazione, chiudendo al comando con 41.499 davanti ad Ungheria (40.232),(39.732), Francia (38.466) e Germania (37.199). A brillare per i colori ...

L'Italia ha vinto in Turchia per la prima volta nella storia il campionato d'Europa a squadre maschile di ginnastica artistica grazie agli azzurri Yumin Abbadini, Marco Lodadio, Mario Macchiati, Matteo Levantesi e Lorenzo Casali. Domenica 14 maggio, dalle ore 10 alle 16, Marco Fortuna terrà un master nazionale online di ginnastica artistica maschile dal titolo: "Prevenzione attraverso l'attenzione alla preparazione fisica nei percorsi di crescita per la costruzione dei ginnasti". Favorire la corretta e positiva crescita degli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Le Fate indossano il body visto a Jesolo: nero Sigoa, con brillanti sul petto. 17.30 Ricordiamo che prima si esibiranno le ungheresi e poi toccherà alle ...Al volteggio di Antalya il sorpasso sui turchi e il primo titolo a squadre di ginnastica artistica maschile. Il dt Cocciaro: "Puntiamo ai Giochi, manchiamo da troppo tempo" ...