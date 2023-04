Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, l’amicizia continua dopo il GF Vip ma resta l’ombra di Antonino (Di mercoledì 12 aprile 2023) l’amicizia tra Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, nata nella Casa del GF Vip 7, a quanto pare continua anche a telecamere spente. Nelle ultime ore i due ex Vipponi hanno postato alcune Instagram Stories che testimoniano la loro vicinanza (video in apertura), ma soprattutto la voglia di condividere momenti insieme. Ginevra Lamborghini e George Ciupilan:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 aprile 2023)tra, nata nella Casa del GF Vip 7, a quanto pareanche a telecamere spente. Nelle ultime ore i due ex Vipponi hanno postato alcune Instagram Stories che testimoniano la loro vicinanza (video in apertura), ma soprattutto la voglia di condividere momenti insieme.:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meli_mf_ : Ginevra Lamborghini x Carla G ?? #GinevraLamborghini #CarlaG #gintonic - blogtivvu : Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, l’amicizia continua dopo il GF Vip ma resta l’ombra di Antonino #gfvip… - Dalila4922 : RT @Claudia32825066: ??????OBIETTIVO di oggi Mandare in tendenza #equatore #ginevralamborghini Condividete foto e video, facciamo sentire la… - RossellaAspro : RT @Claudia32825066: ??????OBIETTIVO di oggi Mandare in tendenza #equatore #ginevralamborghini Condividete foto e video, facciamo sentire la… - Claudia32825066 : ??????OBIETTIVO di oggi Mandare in tendenza #equatore #ginevralamborghini Condividete foto e video, facciamo sentire… -