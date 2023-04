Giampaolo Amato, il medico della Virtus e l'amante intercettata. Lui le scriveva: 'Vedrai ho scelto te'. Lei: 'Questo è un pazzo furioso' (Di mercoledì 12 aprile 2023) 'Ma secondo te, ci dobbiamo veramente iniziare a pensare, Questo qua fuori di testa può aver fatto qualcosa quella sera?'. 'Questo qua', per gli investigatori, sarebbe Giampaolo Amato , il medico ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) 'Ma secondo te, ci dobbiamo veramente iniziare a pensare,qua fuori di testa può aver fatto qualcosa quella sera?'. 'qua', per gli investigatori, sarebbe, il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Arrestato l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato: è accusato di aver ucciso la moglie con un cocktail di… - repubblica : Il medico Giampaolo Amato indagato anche per la morte della suocera - giuliafederico8 : RT @MediasetTgcom24: Bologna, ex medico della Virtus arrestato: indagato anche per la morte della suocera #bologna #12aprile - infoitinterno : Medico bolognese arrestato: l'Ausl sospende dal lavoro Giampaolo Amato - infoitinterno : Medico arrestato per omicidio, l’amante di Giampaolo Amato intercettata: “Questo è un pazzo furioso” -