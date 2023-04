Giaele De Donà svela se ha visto Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 12 aprile 2023)l’eliminazione di Antonella Fiordelisi ha deciso di “archiviare” gli amici Spartani delVip? Così pare…aver cancellato Micol Incorvaia sui social, ha evitato anche di rispondere al messaggio della Murgia: farà lo stesso anche conDese hail GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo aver cancellato Micol Incorvaia sui social, ha evitato anche di rispondere al messaggio della Murgia: farà lo stesso anche conDesvela se ha visto Edoardo Donnamaria dopo ...ConDeci sarebbe stato uno scambio di messaggi ma a giudicare dalle parole dell'ex vippona, i rapporti sarebbero freddini: ' Con Donnamaria ci siamo sentiti per messaggio, avevamo un ...Silvia Toffanin non ospiterà gli ultimi gieffini usciti dalla casa tenendo fuori concorrenti come Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis eDeoltre alla trionfatrice Nikita ...