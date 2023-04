Gf Vip 7, Oriana Marzoli parla dell’atteggiamento di Nikita Pelizon dopo essere stata dichiarata vincitrice: “Alla fine si vede come sono le persone…” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Oriana Marzoli è arrivata seconda, dietro la vincitrice Nikita Pelizon, al Gf Vip con la finalissima che si è tenuta lo scorso lunedì 3 aprile. Non è passato molto tempo, tant’è che la sud americana ha ammesso di essere ancora psicologicamente provata dall’esperienza televisiva. Intervistata da Sophie Codegoni per Casa Chi, l’ex gieffina ha raccontato come vanno le cose fuori con il suo Daniele dal Moro: Abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata di lavorare, sono abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quando sono uscita dal reality, quindi ci troviamo bene. Per la complicità che si è creata con Daniele, Oriana si è detta pentita dei precedenti con Antonino ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023)è arrivata seconda, dietro la, al Gf Vip con la finalissima che si è tenuta lo scorso lunedì 3 aprile. Non è passato molto tempo, tant’è che la sud americana ha ammesso diancora psicologicamente provata dall’esperienza televisiva. Intervida Sophie Codegoni per Casa Chi, l’ex gieffina ha raccontatovanno le cose fuori con il suo Daniele dal Moro: Abbiamo fatto di tutto. Non mifermata di lavorare,abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quandouscita dal reality, quindi ci troviamo bene. Per la complicità che si è creata con Daniele,si è detta pentita dei precedenti con Antonino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... TAVASSI! Oriana continu… - fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - IsaeChia : #GfVip 7, Oriana Marzoli parla dell’atteggiamento di Nikita dopo essere stata dichiarata vincitrice: “Alla fine si… - GossipItalia3 : Niente da fare per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Maria De Fili… -