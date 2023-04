Germania | stop alle ultime centrali nucleari Ma il governo litiga | i liberali premono per continuare a studiare “tecnologie sicure”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sabato prossimo lastaccherà anche gli ultimi tre reattori– Isar 2, Neckarwestheim II ed Emsland – ancora connessi alla sua rete elettrica. La loro vita era stata già prolungata una volta per intervento del Cancelliere Olaf Scholz, ma il 15 aprile il distacco sarà definitivo. Il Ministro per l’economia e clima Robert Habeck (Verdi) ha assicurato che gli approvvigionamenti energetici – con riserve di metano piene, i terminal per LNG e le fonti rinnovabili – sono ormai sotto controllo. Invitando sempre al risparmio di energia, Habeck ha ribadito: “L’approvvigionamento energetico inè stato assicurato in questo difficile inverno, e lo sarà ancora”. Secondo il portale Check 24 d’altronde i tedeschi hanno ridotto di circa il 21% i consumi di metano rispetto all’inverno precedente. La...