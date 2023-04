Gérard Depardieu | da Mediapart nuove accuse di molestie

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 12 aprile 2023)è al centro di una nuova inchiesta pubblicata dal sitoche raccoglie testimonianze di tredici donne che lo accusano di abusi esessuali L’attore franceseè già sotto inchiesta negli ultimi anni per una denuncia di stupro e aggressione sessuale ora arriva un ulteriore brutta notizia, pubblicata dal sito di inchiesta. Il sito francese raccoglie le testimonianze di tredici donne che lo accusano di abusi esessuali. Una pubblicazione che arriva dopo mesi di lavoro e di raccolta e che è stata formalmente smentita con rapidità dall’attore. Di queste donne che hanno condiviso le loro testimonianze, tre non hanno esposto denuncia, per paura che le loro parole non venissero prese in ...