Gentiloni dà il via libera a Meloni. Il Def convince l’Europa (per ora) (Di mercoledì 12 aprile 2023) C’è dell’ottimismo in Italia. O meglio, in Europa. Il giorno dopo l’approvazione del Documento di economia e finanza, tutto improntato alla prudenza, ecco che dall’Ue arrivano rassicurazioni non da poco. Quelle del commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. L’uomo chiamato a vigilare sui conti italiani e al quale spetta l’ultimo bollino sui principali provvedimenti di finanza pubblica. Da Washington, dove è arrivato per partecipare al meeting di primavera del Fmi, Gentiloni ha parlato chiaro. Poche righe ma di buon auspicio. “Non abbiamo ricevuto formalmente documenti, quindi non possiamo dare valutazioni formali. Ma una valutazione di massima, leggendo i giornali, è una valutazione di impostazione realistica e prudente. Entreremo un po’ più nel merito quando lo riceveremo”. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, Giorgia Meloni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) C’è dell’ottimismo in Italia. O meglio, in Europa. Il giorno dopo l’approvazione del Documento di economia e finanza, tutto improntato alla prudenza, ecco che dall’Ue arrivano rassicurazioni non da poco. Quelle del commissario all’Economia, Paolo. L’uomo chiamato a vigilare sui conti italiani e al quale spetta l’ultimo bollino sui principali provvedimenti di finanza pubblica. Da Washington, dove è arrivato per partecipare al meeting di primavera del Fmi,ha parlato chiaro. Poche righe ma di buon auspicio. “Non abbiamo ricevuto formalmente documenti, quindi non possiamo dare valutazioni formali. Ma una valutazione di massima, leggendo i giornali, è una valutazione di impostazione realistica e prudente. Entreremo un po’ più nel merito quando lo riceveremo”. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, Giorgia...

