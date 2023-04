Genoa-Perugia: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Con una vittoria i liguri potrebbero avvicinarsi moltissimo alla serie A, mentre gli umbri rischiano di salutare la categoria per cui conteranno solo i tre punti. Genoa-Perugia si giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Ferraris. Genoa-Perugia: LE probabili formazioni Genoa(4-2-3-1): Martinez, Ilsanker, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito, Coda, Gudmundsson. All. Gilardino Perugia(3-5-2): Gori, Rosi, Angella, Struna, Casasola, Capezzi, Lisi, Di Carmine, Luperini, Di Serio. All. Castori dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 15 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Con una vittoria i liguri potrebbero avvicinarsi moltissimo alla serie A, mentre gli umbri rischiano di salutare la categoria per cui conteranno solo i tre punti.si giocherà sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Ferraris.: LE(4-2-3-1): Martinez, Ilsanker, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito, Coda, Gudmundsson. All. Gilardino(3-5-2): Gori, Rosi, Angella, Struna, Casasola, Capezzi, Lisi, Di Carmine, Luperini, Di Serio. All. CastoriIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 15 ...

