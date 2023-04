Genitori vanno alla tomba del figlio e notano erba verde – quando scoprono perché | si mettono a piangere

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 12 aprile 2023)è morta la moglie di Jake Reissig, il vedovo distrutto si è assicurato che il loro amore non morisse mai. L’anziano del Texas si recava al cimitero tutti i giorni per salutare sua moglie, lasciandole rose e annaffiando l’attornosua. I due sono stati sposati per 65 anni e hanno avuto 9 figli e Jake li vede più frequentemente possibile per un caffè. Poi un giorno ha notato una donna che piangeva su un’altrae le ha chiesto se fosse tutto a posto. Ciò che ha fatto il signor Reissig in seguito vi restituirà fiducia nell’umanità. L’articolo prosegue sotto la foto. In un caldo giorno d’estate al Garden Park Cemetery di Conroe Texas, quel caldo che solitamente rende l’marrone, il signor Reissig ha saputo la storia di quella donna che lo ha molto ...