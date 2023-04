GdS – Inter grande, anzi grandissima: c’è tanto lavoro di Inzaghi (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Inter supera il Benfica nell’andata dei quarti di finale della Champions League Notte da vera Inter in quel di Lisbona con la squadra di Simone Inzaghi che si aggiudica il primo atto dei quarti di finale della Champions League grazie al colpo di testa di Nicolò Barella e il rigore trasformato da Romelu Lukaku. Questo il commento della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “grande Inter, anzi grandissima. Una partita perfetta, curata nei particolari tattico-strategici, ed è giusto riconoscere a Simone Inzaghi quel che appartiene a Simone Inzaghi, allenatore copetero, specialista di Coppe. Bravo, bravissimo Inzaghi, c’è molto del suo lavoro in questa impresa destinata alla memoria di lungo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’supera il Benfica nell’andata dei quarti di finale della Champions League Notte da verain quel di Lisbona con la squadra di Simoneche si aggiudica il primo atto dei quarti di finale della Champions League grazie al colpo di testa di Nicolò Barella e il rigore trasformato da Romelu Lukaku. Questo il commento della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “. Una partita perfetta, curata nei particolari tattico-strategici, ed è giusto riconoscere a Simonequel che appartiene a Simone, allenatore copetero, specialista di Coppe. Bravo, bravissimo, c’è molto del suoin questa impresa destinata alla memoria di lungo ...

