Gara di solidarietà per Angela, si mobilita l’Ordine delle professioni sanitarie della Campania (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua la Gara di solidarietà a favore di Angela, la bambina napoletana di 7 anni vittima di un assurdo incidente avvenuto durante una festa in un locale a Posillipo dove una lastra di marmo di un’insegna l’ha travolta provocando una gravissima lesione ad un arto e la successiva amputazione di un piede. Sulla vicenda torna a mobilitarsi l’Ordine delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta che, tra i 18 profili rappresentati annovera anche i tecnici ortopedici, professionisti deputati alla valutazione, progettazione, costruzione, messa in servizio in commercio di protesi come quelle di cui avrà bisogno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiContinua ladia favore di, la bambina napoletana di 7 anni vittima di un assurdo incidente avvenuto durante una festa in un locale a Posillipo dove una lastra di marmo di un’insegna l’ha travolta provocando una gravissima lesione ad un arto e la successiva amputazione di un piede. Sulla vicenda torna arsitecnicheriabilitazione e prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta che, tra i 18 profili rappresentati annovera anche i tecnici ortopedici,sti deputati alla valutazione, progettazione, costruzione, messa in servizio in commercio di protesi come quelle di cui avrà bisogno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#LaStampa) 'Come riferito dagli ispettori federali, al termine di #JuveInter, il dirigente nerazzurro Dario Baccin… - enpaonlus : Gara di solidarietà per il cavallo cieco. E anche Elsa Fornero gli «paga» la pensione: «L'ho fatto per la mia nipot… - lacappon : “Le mamme di Milano su Facebook si sono subito prese per mano in una gara di solidarietà, cosa che di solito fanno… - CostanzaRdO : RT @MarikaSurace: La continua gara milanese a chi è più generoso, inclusivo, comprensivo, genera mostri di solidarietà il cui unico risulta… - PALuceri : RT @MarikaSurace: La continua gara milanese a chi è più generoso, inclusivo, comprensivo, genera mostri di solidarietà il cui unico risulta… -