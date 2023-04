Galatasaray | deciso il futuro dell’ex Napoli Mertens | rinnovo o addio alla Turchia?

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Aspettando il suo ritorno in città per i festeggiamenti del terzo scudetto della storia del, città della quale ha segnato una piccola fetta di storia per ciò che ha regalato sportivamente e umanamente parlando, Driesè in ansia di scoprire quello che sarà il suocon la maglia del, squadra di massima serie turca che lotta per la vittoria del campionato.rinnova: la sua avventura inOrmai sembrerebbe essere chiaro ildi Dries, chiamato Ciro dai napoletani dopo essere entrato nei cuori di quest’ultimi, ai quali ha dato tanto e a ricevuto altro. Secondo quanto riportato da Fanatik, l’ex attaccante delsembrerebbe essere diretto verso ...

Mercato, Mertens verso il rinnovo colCome infatti annuncia il quotidiano 'Fanatik', l'ex attaccante azzurro va dritto verso il rinnovo contrattuale col.

Dries Mertens è pronto a decidere il suo futuro con il Galatasaray: l'ex Napoli tra il rinnovo o l'addio alla Turchia Aspettando il suo ritorno in città per i festeggiamenti del terzo scudetto della ...Dries Mertens dopo l'addio al Napoli si è preso la leadership anche in Turchia con il Galatasaray che ha preso la sua decisione per il futuro del belga.