Gaia Tortora, il ricordo del padre nel libro "Testa alta e avanti": "Era una frase che mi ripeteva sempre"

Gaia Tortora, il padre della giornalista era il celebre conduttore di "Portobello" Enzo Tortora al centro di un caso di cronaca molto discusso negli anni Ottanta. Lo showman veniva arrestato nel 1983 per associazione a delinquere di stampo camorristico e traffico di droga. Fu accusato, su richiesta dei procuratori Francesco Cedrangolo e Diego Marmo, dal giudice istruttore, il magistrato Giorgio Fontana, di gravi reati, ai quali in seguito risultò totalmente estraneo, sulla base di accuse formulate da soggetti provenienti da contesti criminali. Tortora affronta sette mesi di reclusione con la liberazione avvenuta nel 1984 ma a distanza di un anno è avviato un processo che portava alla condanna a dieci anni di carcere. Il presentatore è stato dichiarato innocente nel 1986 dalla Corte D'Appello.

