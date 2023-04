Gaia Tortora, chi è la mamma Miranda Fantacci: età, lavoro, il matrimonio con Enzo Tortora (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Francesco Gabbani, che torna in tv il 14 e 21 aprile con due puntate speciali del fortunato show ecologista “Ci vuole un fiore” e i Dik Dik, uno dei gruppi antesignani dell’epopea beat in Italia, anche la giornalista Gaia Tortora. Che ha ripercorso la tragica vicenda, 40 anni fa, dell’arresto di suo padre Enzo in un intenso libro: “Testa alta e avanti”. E che oggi si racconterà a cuore aperto, parlando anche della mamma Miranda. La storia d’amore tra Enzo Tortora e Miranda Fantacci Il giornalista ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Francesco Gabbani, che torna in tv il 14 e 21 aprile con due puntate speciali del fortunato show ecologista “Ci vuole un fiore” e i Dik Dik, uno dei gruppi antesignani dell’epopea beat in Italia, anche la giornalista. Che ha ripercorso la tragica vicenda, 40 anni fa, dell’arresto di suo padrein un intenso libro: “Testa alta e avanti”. E che oggi si racconterà a cuore aperto, parlando anche della. La storia d’amore traIl giornalista ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Gaia Tortora, chi è la mamma Miranda Fantacci: età, lavoro, il matrimonio con Enzo Tortora - CorriereCitta : Gaia Tortora, chi era la sorella Silvia: età, carriera, come è morta, figli e marito, il papà Enzo - RaiTre : RT @Cartabiancarai3: A #cartabianca @gaiatortora ripercorre la vicenda di suo padre Enzo, uno dei più clamorosi casi di malagiustizia del n… - Cartabiancarai3 : A #cartabianca @gaiatortora ripercorre la vicenda di suo padre Enzo, uno dei più clamorosi casi di malagiustizia de… - Stellainciel : RT @GiulioSiamoNoi: Per presentare il suo libro Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia Gaia Tortora ?? a @… -