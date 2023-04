Gaeta / Istituto Religioso Di Via Atratina, durissimo intervento dell’Arcivescovo Monsignor Luigi Vari (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gaeta – Dispiacere e rammarico. Anche l’arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari ha fatto fatica a celare la sua amarezza dopo aver appreso dagli organi d’informazione e dai social la decisione, inaspettata per tantissimi, di Congregazione delle suore di Santa Maria Maddalena Postel di lasciare Gaeta in cui era arrivata nel 1908 per volere dell’allora L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 12 aprile 2023)– Dispiacere e rammarico. Anche l’arcivescovo diha fatto fatica a celare la sua amarezza dopo aver appreso dagli organi d’informazione e dai social la decisione, inaspettata per tantissimi, di Congregazione delle suore di Santa Maria Maddalena Postel di lasciarein cui era arrivata nel 1908 per volere dell’allora L'articolo Temporeale Quotidiano.

