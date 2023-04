Furto dei guard rail, strada chiusa al traffico da 7 giorni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA distanza di sette giorni dal Furto dei guard rail, l’asse perimetrale Melito-Scampia è ancora chiuso al traffico. La chiusura della strada sta causando notevoli disagi agli automobilisti dell’area a Nord di Napoli e del Comuni del circondario. La strada è stata chiusa giovedì scorso, in entrambi i sensi di marcia, quando si è verificato il Furto delle barriere di protezione. Le ripercussioni della chiusura dell’asse perimetrale sono molto pesanti soprattutto lungo la circumvallazione esterna di Napoli che lungo le srade del quartiere napoletano di Scampia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA distanza di settedaldei, l’asse perimetrale Melito-Scampia è ancora chiuso al. La chiusura dellasta causando notevoli disagi agli automobilisti dell’area a Nord di Napoli e del Comuni del circondario. Laè statagiovedì scorso, in entrambi i sensi di marcia, quando si è verificato ildelle barriere di protezione. Le ripercussioni della chiusura dell’asse perimetrale sono molto pesanti soprattutto lungo la circumvallazione esterna di Napoli che lungo le srade del quartiere napoletano di Scampia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

